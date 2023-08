Detingudes una altra vegada dues treballadores d'un centre d'estètica de Tarragona per presumpta estafa

TARRAGONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir per segona vegada el 17 d'agost a dues treballadores de 25 anys d'un centre d'estètica de Reus (Tarragona) per presumpta estafa a un client, segons han explicat en un comunicat aquest dilluns.

Les joves van ser detingudes al maig i, arran de la publicació de la primera detenció en els mitjans de comunicació, un altre client "es va adonar que ell també havia estat objecte de la mateixa estafa".

El client va contractar un tractament de depilació làser de 4.000 euros, i va pagar per avançat 2.000 euros, mentre que la resta es cobrava per domiciliació bancària.

Cada vegada que rebia un servei al centre estètic, també se li cobrava mitjançant targeta bancària, pel què pagava el servei "de manera duplicada".

Les detingudes també van utilitzar les xarxes socials per presumptament estafar al client, aconseguint que contractés serveis "sense saber-ho" a través d'enllaços, per la qual cosa del 2 d'agost de 2021 fins al 6 de maig d'aquest any ja havia pagat 23.963 euros i li constaven com a pendents d'abonar 33.823.