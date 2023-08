Detingudes 22 persones per presumptament falsejar permisos per a migrants a Tortosa (Tarragona)

TARRAGONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut 22 persones d'una suposada organització per presumptament facilitar documentació falsa a migrants a Tortosa (Tarragona), ha informat en un comunicat d'aquest dimarts.

Entre les persones detingudes es troben els quatre presumptes líders de la xarxa que també formalitzava contractes de treball en diferents zones agrícoles situades en poblacions properes a Tortosa per a migrants "en situació irregular".

Segons ha explicat la Policia, les víctimes, que prèviament pagaven quantitats que podien ascendir als 400 euros, rebien una targeta de residència falsa elaborada per l'organització "o bé la targeta d'una altra persona amb trets físics semblances", mètode conegut com a 'look alike'.

També han informat que comptaven amb, en les seves paraules, una elevada capacitat logística per traslladar diàriament als migrants als diferents camps, per la qual cosa disposaven d'un nombre de furgonetes i conductors "suficients" per transportar a més de 100 persones al dia.

Els agents han realitzat dos registres en domicilis en els quals s'han confiscat 30.000 euros en efectiu i una impressora tècnica làser, entre altres efectes.