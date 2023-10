Detingudes 22 persones a Barcelona, València i Alacant per extorsionar clients de webs de serveis sexuals

Hi ha 20 víctimes identificades però no es descarten més afectats



MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha informat aquest dijous de la detenció de 22 persones a Barcelona, València i Alacant investigades per presumptament extorsionar clients de webs de serveis sexuals, els quals amenaçaven amb agredir-los o publicar-ne l'activitat si no pagaven.

Per evitar qualsevol agressió o que aquesta informació arribés al seu entorn, els clients arribaven a pagar quantitats de fins a 3.000 euros. Els investigats haurien arribat a recaptar fins a 200.000 euros a través d'aquestes pràctiques extorsionadores.

L'organització criminal, amb l'epicentre a Badalona (Barcelona), estava dirigida per quatre membres amb alts coneixements informàtics que actuaven com a caps i es dedicaven a captar clients per posteriorment sotmetre'ls a un xantatge a través de missatgeria instantània.

Per administrar els beneficis, l'organització comptava amb membres que actuaven com a intermediaris logístic-econòmics. La seva tasca era obrir comptes bancaris, contractar línies telefòniques i gestionar els traspassos monetaris entre els membres de l'organització.

També comptaven amb un grup de persones encarregades dels telèfons mòbils --fins a 500 terminals localitzats--, les targetes SIM i altres mitjans tecnològics.