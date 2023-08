Detingudes 21 persones en un operatiu contra el tràfic il·lícit de vehicles a Espanya

El líder del presumpte grup criminal va aconseguir escapar i el van detenir a Alcalá d'Henares (Madrid)



La Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Policia de Romania, ha detingut 21 persones i ha recuperat 24 vehicles d'alta gamma en un dispositiu contra el tràfic il·lícit de vehicles a Espanya.

En un comunicat aquest dijous, ha informat que els membres de l'organització s'apropiaven "de forma indeguda" de vehicles a Espanya, presumptament falsificaven la seva documentació i els venien de forma fraudulenta a tercers països, principalment a Romania.

Els agents van detenir set persones a Romania i a 14 a Espanya --Barcelona, Lleida i Madrid--, entre elles el líder de l'organització, al que es va detenir a Alcalá d'Henares (Madrid) i que havia aconseguit escapar en un primer moment.

A més, s'han intervingut 16 vehicles a Romania i vuit a Espanya, per un valor que ascendeix a un milió d'euros.

'MODUS OPERANDI'

La forma d'actuar d'aquesta presumpta organització consistia en la compra de vehicles tant a empreses com a particulars mitjançant finançament i, a mesura que van anar avançant en l'especialització, els membres del grup van començar a crear "empreses fictícies".

La finalitat d'aquestes empreses era accedir al finançament de flotes de vehicles, alguns d'alta gamma, "per evadir els mecanismes de detecció del frau de les empreses financeres".

Una vegada que els vehicles estaven en poder de l'organització, realitzaven la presumpta falsificació dels documents necessaris i els traslladaven a tercers països com Romania, França, Alemanya i Portugal, on eren adquirits per "compradors de bona fe".