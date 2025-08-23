Detinguda una veïna de Carballo (La Corunya) acusada de provocar onze incendis forestals

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Comandància de la Guàrdia Civil de la Corunya, en col·laboració amb altres unitats de la Comandància, ha detingut una veïna de Carballo com a presumpta autora d'onze delictes d'incendi forestal.
L'Institut Armat informa que la detenció s'ha produït en el marc de la fase d'explotació de l'operació Monte Fumeiro, que es va iniciar arran de l'incendi del passat 10 de juliol a la parròquia d'Entrecruces. Durant l'operació, s'han produït deu incendis forestals més els dies 31 de juliol i 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 i 19 d'agost a la mateixa zona.
Els incendis van ser d'escassa entitat a causa de la ràpida intervenció dels serveis d'extinció, la qual cosa va obligar a una vigilància permanent de la zona i a desviar efectius d'altres zones. Això, com indica la Guàrdia Civil, té una "conseqüent repercussió" en el context actual de grans incendis, on estan mobilitzats nombrosos efectius.
Després de la investigació, els guàrdies civils van aconseguir la identificació de la presumpta autora dels fets il·lícits. Un cop identificada, la Guàrdia Civil va procedir a la seva detenció per suposadament provocar un total d'onze incendis forestals. La detinguda, juntament amb les actuacions fetes, es va posar a disposició del jutjat d'instrucció número tres de Carballo.