Detinguda una treballadora de la llar per presumpta estafa de 62.700 euros

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut una treballadora de la llar per presumptament estafar 62.700 euros a una dona de 81 anys per a la qual treballava a Barcelona.

La dona gran va denunciar el 2 de maig diversos càrrecs en les seves targetes, dels quals no en sabia res i se'n va adonar quan no va poder retirar diners perquè havia superat el límit i va constatar que des del gener algú havia fet operacions per més de 32.000 euros, informen els Mossos en un comunicat aquest dijous.

La setmana següent, la dona gran va avisar la policia que havia notat més moviments en altres targetes que tenia, i va afegir que n'havia perdut una de crèdit dues vegades i que la treballadora de la llar l'havia trobada les dues vegades.

Els investigadors van constatar que la treballadora, de 24 anys, "sempre seguia un mateix patró", amb la retirada d'imports similars sempre en entitats bancàries prop de casa la víctima, i també feia servir les targetes per a compres a botigues prop de casa seva.

Els Mossos la van detenir el dimarts 21 de maig per un presumpte delicte d'estafa amb targetes bancàries i calculen que els moviments que va fer sumen 62.700 euros.