Detinguda una treballadora de la llar a Barcelona per robar joies i diners per un valor de 390.000 euros

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona van detenir el 4 de juliol una treballadora de la llar a Barcelona a la qual s'atribueix un delicte de robatori amb força en domicili i 6 delictes de furt de joies i diners per un valor de 390.000 euros.
En un comunicat aquest divendres, la policia catalana explica que també han detingut una segona dona acusada de dos delictes d'encobriment, ja que presumptament venia el material sostret.
La treballadora de la llar suposadament va robar a domicilis de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) entre els mesos de febrer i juny d'aquest any.
La investigació va començar quan una de les 6 víctimes va denunciar els fets.
Els agents expliquen que les joies es venien a diferents punts de compravenda d'or, i que les acusades van arribar a obtenir un benefici de 37.700 euros.
La principal investigada va ser detinguda en un dels domicilis, on van trobar 10 joies entre cadenes d'or, anells i arracades, a més d'un tiquet d'una botiga de compravenda d'or.
Els Mossos han aconseguit recuperar algunes de les joies, que ja s'han tornat a les víctimes.