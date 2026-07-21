Detinguda una segona persona per la mort d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que aquest dimarts els Mossos d'Esquadra han detingut una segona persona presumptament implicada en la mort d'un menor de 15 anys en un tiroteig al parc de la Pegaso de Barcelona el passat 2 de juliol, i que es pot tractar del presumpte "sicari".
Ho ha dit en el ple del Parlament aquest dimarts en resposta a una interpel·lació del diputat del PP Alberto Villagrasa sobre la inseguretat i la situació dels cossos policials.
Aquesta és la segona detenció relacionada amb aquest cas després que els Mossos d'Esquadra detinguessin un home l'endemà dels fets, que va ingressar en presó provisional sense fiança com a presumpte autor d'un homicidi.