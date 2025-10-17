Detinguda a Sant Adrià de Besòs per vendre maquinària robada i traficar amb drogues

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 d'octubre una dona de 31 anys per presumptament vendre maquinària robada a través d'un portal d'internet d'objectes de segona mà, a més de per traficar amb drogues des del seu domicili a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), informen en un comunicat aquest divendres.
Entre els fets investigats destaca un robatori amb força en una nau industrial de Badalona (Barcelona) el 17 de març, on es van sostreure diverses màquines per duplicar les claus de vehicles i domicilis, amb un valor de mercat d'uns 500.000 euros, i un dels objectes es va vendre en un portal d'internet per un preu inferior al de mercat.
Quan van entrar i escorcollar el domicili, els Mossos van trobar 36,4 grams d'MDMA, 35 de cocaïna, 2 de metamfetamina, 52,1 de marihuana i 48 d'haixix; finalment, va passar a disposició judicial el dia 10 d'octubre i la investigació encara no s'ha tancat, per la qual cosa no es descarten més detencions.