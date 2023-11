Detinguda per presumptes robatoris i estafes a casa de persones grans al Baix Penedès (Tarragona)

TARRAGONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'1 de novembre una dona de 40 anys per presumptament cometre vuit furts, un robatori violent, dues estafes i dos robatoris amb força al domicili de persones grans a Cunit, Segur de Calafell i el Vendrell, al Baix Penedès (Tarragona).

Segons han informat en un comunicat d'aquest dimecres, el dia en què la van arrestar, la dona --"especialitzada en furts a persones grans"-- tenia en vigor una ordre d'ingrés a presó i tres ordres de detenció pendents; a més d'una quarantena d'antecedents.

L'autora era, "en tots els casos", la mateixa dona, que buscava persones d'edat avançada amb problemes cognitius i de mobilitat, per guanyar-se la seva confiança; ha detallat la policia catalana.

MODUS OPERANDI

Quan havia triat les víctimes, les seguia fins a casa a fi de recopilar-ne informació, per establir una "mínima confiança" i després abordar-les a casa amb l'excusa que estava embarassada, textualment.

Amb això, els demanava entrar a prendre un got d'aigua o fer servir el lavabo, i un cop dins, els furtava diners en metàl·lic i joies, "principalment".

Els Mossos han destacat un furt "especialment rellevant per la indefensió" de la víctima: li va robar el mòbil i les joies sense que pogués evitar-ho, ja que no es podia aixecar del llit per problemes de mobilitat.

INVESTIGACIÓ

En assabentar-se que s'havien produït dos furts a dos domicilis de Cunit, els agents de la policia local van poder localitzar i detenir la investigada, a més de recuperar els suposats objectes que acabava de robar.

En paral·lel, la Unitat d'Investigació de Vilanova i la Geltrú (Tarragona) va resoldre un altre cas per "cinc fets més amb el mateix modus operandi" presumptament comesos per ella, qui dissabte va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.