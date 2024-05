Detinguda per presumptament empadronar irregularment immigrants a Anglès

GIRONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres una dona de 25 anys per presumptament empadronar irregularment immigrants a domicilis d'Anglès (Girona), i se l'acusa d'un delicte d'usurpació d'estat civil, falsificació documental i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers.

En un comunicat aquest divendres, han explicat que la investigació va començar a mitjans del 2023, quan els agents van rebre informació d'una dona que "podria" estar cometent aquest delicte.

En vista dels indicis, els investigadors van observar que s'havien fet servir contractes d'arrendament fraudulents amb documentació falsificada d'espanyols que "no havien residit mai a les poblacions afectades i que no sabien que es feia servir la seva identitat".

En total, la dona havia empadronat 13 immigrants a quatre domicilis diferents de la localitat, que prèviament li havien pagat per empadronar-se i per tenir accés a diversos ajuts socials, sanitaris i permisos de residència.

Els Mossos d'Esquadra no donen la investigació per tancada i no descarten més detencions.