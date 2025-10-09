Detinguda per intentar estafar i sostreure diners d'un home gran de 94 anys a Sabadell

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts una dona de 28 anys per presumptament intentar estafar un home gran de 94 a Sabadell (Barcelona), després d'haver intentat extreure diners amb la seva targeta en una entitat bancària, informen en un comunicat aquest dijous.
Una patrulla de paisà va detectar que la dona acompanyava un home --que caminava amb dificultat-- cap a una entitat bancària, i un cop a dins es va acostar al taulell per intentar retirar diners, però no va poder perquè la targeta era d'un altre banc.
Poca estona després, tots dos van tornar a la mateixa sucursal, però tampoc no va poder extreure diners, per la qual cosa els agents els van aturar i van contactar amb el fill de l'ancià, qui els va explicar que anys enrere la mateixa dona va robar la cartilla al seu pare i va retirar 3.500 euros sense el seu consentiment, per la qual cosa va quedar detinguda per un presumpte delicte d'estafa.