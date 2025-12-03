Detinguda per entrar a casa d'una dona gran i robar-li les arracades i el collaret a Tàrrega (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat a Tàrrega (Lleida) una dona de 54 anys per presumptament entrar a casa d'una dona gran, contra qui es va abraonar per robar-li unes arracades i una cadena amb un penjoll i posteriorment va fugir, informen en un comunicat.
La dona estava sola al seu domicili i va rebre una trucada al porter automàtic i, quan va anar a respondre, va rebre una segona trucada a la porta de casa, que va obrir sense mirar de qui es tractava.
Els investigadors van identificar en poc temps la sospitosa, que va ser detinguda cap a les 18.30 hores del mateix diumenge i ha passat a disposició judicial aquest dimarts.