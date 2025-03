Detinguda una passatgera a l'Aeroport de Barcelona amb 187 cilindres d'haixix dins el cos

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han detingut una passatgera de 44 anys a l'Aeroport Barcelona-el Prat per transportar dins el cos 2 quilos d'haixix repartits en 187 cilindres, informa l'institut armat en un comunicat aquest divendres.

Els fets van tenir lloc dimarts 4 de març, quan els agents de la Unitat d'Anàlisi i Investigació de Fronteres (Udaiff) de la Guàrdia Civil i els funcionaris de l'Agència Tributària que prestaven servei a la duana de la Terminal 2 van identificar durant un control rutinari a una passatgera d'un vol procedent de Fes (Marroc).

Davant el comportament nerviós i inusual de la passatgera i les respostes incoherents que va donar a les preguntes dels agents, va ser traslladada a la Terminal 1 on el metge la va sotmetre a una prova radiològica per comprovar si portava cossos estranys a l'interior de l'organisme.

La dona va accedir voluntàriament i el resultat de la prova va revelar que portava una gran quantitat de cilindres a l'aparell digestiu, per la qual cosa va ser detinguda i traslladada d'urgència a l'Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona), on es va activar el protocol mèdic per a l'extracció de la droga, que es va allargar durant gairebé 3 dies per fer-ho de manera segura.

La Guàrdia Civil recorda que la pressió, el temps perllongat o els moviments bruscs poden provocar la ruptura dels embolcalls d'aquests cilindres de droga, alliberant la substància a l'organisme i causant greus intoxicacions que poden ser mortals.