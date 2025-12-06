Detinguda una parella de cibercriminals a Barcelona per estafar mitjançant la tècnica de 'smishing'

BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han detingut a Barcelona a una parella de cibercriminals per estafes mitjançant la tècnica de 'smishing', consistent a falsificar documents oficials per donar d'alta línies telefòniques enviant missatges de text de manera massiva amb finalitat d'estafar.
Amb els guanys obtinguts compraven productes electrònics que venien en aplicacions de segona mà per blanquejar els beneficis, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest dissabte.
Al centre d'operacions, situat en un domicili, van trobar 75 terminals mòbils, 11.050 euros en cupons de targetes de criptomonedes, 1.150 euros, 17 consoles i documentació falsa.
La investigació es va iniciar a mitjans d'aquest any quan la policia va rebre la denúncia d'un proveïdor de serveis de telefonia mòbil alertant de gran quantitat de contractacions de línies de manera irregular i, després de diversos esbrinaments, els agents van determinar que una parella de cibercriminales havia instal·lat un centre d'operacions amb gran quantitat de carregadors per poder connectar al mateix temps múltiples dispositius i poder realitzar la seva activitat delictiva sense limitacions.
Més endavant en la investigació es va descobrir que van donar d'alta 431 línies telefòniques, arribant a enviar més de 790.000 missatges de text a un nombre indeterminat de víctimes triades a l'atzar, la qual cosa va produir un perjudici econòmic per a la companyia de més de 15.700 euros.
VENDA DE MATERIAL ELECTRÒNIC
Amb el benefici obtingut gràcies a aquesta tècnica els detinguts compraven videoconsoles i planxes de pentinat professionals, les quals posaven a la venda en plataformes de segona mà per blanquejar el benefici obtingut.
A finals de novembre es va aconseguir detenir a un home i una dona acusats d'aquestes estafes i van passar a disposició judicial com a presumptes responsables dels delictes d'estafa i falsedat documental.