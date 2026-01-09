Detinguda una multireincident per intent de robatori en un portal a la Llagosta

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns una dona multireincident per presumptament intentar robar a una dona gran en un portal de la Llagosta (Barcelona), informa el cos en un comunicat.
La detinguda, que acumula 18 antecedents policials per fets similars, juntament amb una altra dona van seguir la víctima i la seva filla fins a un caixer --d'on van treure 1.500 euros-- i les van abordar a l'ascensor de l'edifici del seu domicili, on van forcejar amb la víctima.
La filla de la víctima va aconseguir retenir l'arrestada mentre que el seu acompanyant va fugir del lloc dels fets, i la policia catalana en va detenir l'autora per un presumpte delicte de robatori amb força i intimidació.