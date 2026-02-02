Detinguda a la Jonquera (Girona) per portar 12 quilos de marihuana i haixix amb destinació a França

GIRONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut una dona de 26 anys al pas fronterer de la Jonquera (Girona) mentre anava en un autobús que feia la ruta Barcelona-París (França) per portar 12 quilos de marihuana i haixix, 29 càpsules d'amfetamina i 40 pots de codeïna.
L'autobús es va aturar en un control policial en una estació de servei i els agents van observar l'actitud "visiblement nerviosa i esquiva" de la detinguda, a qui van decidir obrir les dues maletes que duia, informa el cos en un comunicat aquest dilluns.
En l'escorcoll, els agents van trobar 90 pastilles d'haixix -- 19 sobres individuals i 5 pots petits de la mateixa substància amb un total de 10,289 quilos-- a més d'una bossa amb 1,4 quilos de marihuana i 86 sobres individuals de "gummy some loves", 40 pots de 250 mil·límetres de codeïna i 29 càpsules d'amfetamina.