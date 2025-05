Detinguda una administradora de finques de Rubí per sostreure 250.000 euros

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

Els agents de la Unitat d'Investigació (UI) de Rubí dels Mossos d'Esquadra han detingut la responsable d'una empresa administradora de finques de Rubí (Barcelona) de 43 anys per presumptament haver-se apropiat 250.000 euros de diverses comunitats de veïns, segons informa el cos policial en un comunicat aquest dimarts.

La investigació va començar al febrer, quan la presidenta d'una comunitat de veïns de Rubí va anar a la comissaria a posar una denúncia i va explicar que l'administradora de finques s'havia apropiat indegudament de 118.438 euros i que hi podria haver més comunitats afectades.

La UI va comprovar que hi havia 20 comunitats afectades, totes a Rubí, 14 de les quals se n'havia apropiat diners --un total de 256.246 euros--, mentre que de les altres 6 n'havia obtingut documentació.

Per obtenir els diners, la dona feia transferències des del compte de les comunitats que no es corresponien amb les despeses i que no havien estat autoritzades pels presidents de les comunitats.

Finalment, va ser detinguda dilluns passat 5 de maig com a presumpta autora dels delictes d'apropiació indeguda i falsificació de document públic, oficial o mercantil.