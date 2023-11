Detinguda la gerent d'una guarderia d'Elx acusada de maltractar dos menors de 8 i 18 mesos

ALACANT, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

Els agents de la Policia Nacional han detingut una dona, treballadora i gerent d'una guarderia de la localitat alacantina d'Elx, per presumptament maltractar dos menors de 8 i 18 mesos, segons han confirmat fonts de la prefectura.

El Grup I de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de Policia Nacional a Elx va obrir una investigació després de la denúncia interposada a finals d'octubre per una dona que va manifestar als agents haver observat i gravat com la treballadora d'una guarderia d'Elx semblava estar maltractant dos menors de molt curta edat.

En la seva denúncia va aportar un vídeo, avançat per Cuatro, que va ser analitzat pels agents i també va manifestar que ja des de feia temps havia observat diversos nens plorant al pati de la guarderia que semblaven no estar sent atesos per les seves cuidadores.

Així, els agents van iniciar una investigació en la qual, després de fer diverses comprovacions, van localitzar la presumpta autora dels fets: una de les treballadores i gerent de la guarderia indicada per la denunciant.

Els policies van localitzar la dona quatre dies després de ser interposada la denúncia. Es tracta de la gerent, de 30 anys i nacionalitat espanyola, i va ser detinguda pel presumpte delicte de tracte degradant a menor d'edat a la seva cura.

Tota l'actuació es va posar en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Elx. Les lesions dels dos menors són de caràcter lleu.