Detinguda una falsa veterinària que va matar animals a Santa Coloma de Farners

Una sentència va suspendre la seva activitat el 2017

GIRONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts una dona de 50 anys que presumptament es feia passar per veterinària i va causar la mort d'animals domèstics a Santa Coloma de Farners (Girona), informen en un comunicat aquest dijous.

La investigació va començar el 2012 quan es va saber, amb una denúncia d'estafa per un servei veterinari cobrat i no realitzat, que una dona que exercia de veterinària "podria estar actuant de manera negligent".

A partir d'aquell moment, la policia catalana va rebre diverses denúncies per suposada estafa, maltractament animal, falsificacions de document públic i intrusisme professional.

Arran de la investigació, els agents van comprovar que la dona havia estat inhabilitada pel Col·legi de Veterinaris de Girona tres vegades, el 2011, 2012 i 2014, i que el 31 de juliol del 2017 ja va quedar suspesa per exercir l'activitat amb una sentència judicial.

Quan els agents van comprovar les dades i la ubicació de la clínica veterinària, es van trobar un local tancat, i després van saber que la dona presumptament recollia els animals i els operava en una habitació de casa seva sense mesures higièniques i on "agafaven infeccions i alguns d'ells acabaven morint".

OFERIA PREUS MÉS ECONÒMICS

A més a més, la investigació va constatar que la dona oferia preus més econòmics de l'habitual, que els pagaments "sempre eren en efectiu o via bizum", i que feia servir el seu domicili de Tossa de Mar (Girona) --que estava en males condicions-- per fer de guarderia dels animals.

Per aquests motius, la dona va quedar detinguda per un delicte d'intrusisme, diversos delictes d'estafa i maltractament d'animals domèstics, "per causar un patiment greu i moltes vegades la mort de les mascotes".