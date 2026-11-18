TARRAGONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres una dona de 35 anys per presumptament robar un anell a una dona gran de 86 assaltant-la dins un edifici a Valls (Tarragona), informen en un comunicat aquest dimecres.
La víctima va ser traslladada pel SEM a un centre hospitalari per lesionis lleus i les primeres gestionis policials van permetre obtenir una imatge detallada de la presumpta autora i de la direcció on va fugir.
La van trobar a l'estació de tren de Valls, on, en detectar la presencia policial, es va desfer d'un objecte que els Mossos van confirmar que era la joia, la qual va ser retornada a la seva propietària, i la detinguda va passar a disposició judicial dilluns.