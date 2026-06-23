Detinguda una dona a Tortosa (Tarragona) per difondre contingut d'odi i discriminació per les xarxes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat una dona de 40 anys per suposadament difondre contingut d'odi i discriminació per les xarxes socials, informen en un comunicat aquest dimarts.
La detenció és el resultat d'una investigació iniciada arran de la difusió reiterada de continguts discriminatoris a través de la xarxa social X i, segons les perquisicions, la detinguda hauria publicat de manera "continuada" missatges amb contingut racista, xenòfob, anti-LGTBIQ+, antisemita i islamòfob, susceptibles de constituir un delicte d'incitació a l'odi i la discriminació.
La investigació ha estat tutelada per la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa (Tarragona) i la detinguda (sense antecedents policials) va passar a disposició judicial diumenge passat.