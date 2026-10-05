Detinguda una cuidadora a Tarragona per un suposat robatori de 25.000 euros

TARRAGONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat una dona de 55 anys a Tarragona com a presumpta autora dels delictes de robatori i estafa bancària a l'home que cuidava per un valor de més de 25.200 euros, ha informat el cos en un comunicat aquest dilluns.
La investigació va començar al setembre, arran d'una denúncia dels familiars de l'home, que pateix una malaltia neurodegenerativa progressiva, que asseguraven que des del passat mes d'octubre s'havien retirat diners i efectuat compres en establiments.
Segons els Mossos d'Esquadra, la cuidadora "es va aprofitar de l'edat avançada de la víctima, de la confiança entre tots dos i que les seves capacitats cognitives i físiques s'havien reduït".
També del "poc control digital" sobre els diners de l'home, que cuidada des del 2024, i al qual va substituir la targeta de la cartera per la d'una altra persona.
La detenció es va dur a terme divendres a les 10.30 hores, i la dona va quedar en llibertat hores després, amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial "quan se la requereixi".