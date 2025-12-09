Detinguda una dona a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) que gestionava un punt de venda de drogues

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 5 de desembre una dona de 62 anys que presumptament s'encarregava de vendre drogues des d'un bloc de pisos a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimarts.
Van detectar que suposadament venia heroïna en un edifici del carrer Llevant, on els compradors hi acudien per comprar la seva dosi exacta --ja que en cas d'intervenció policial no es localitzaria més quantitat de la que es ven en el moment--.
Es van fer dues entrades i escorcolls a dos pisos del bloc, on els agents van decomissar 6.300 euros fraccionats i en van detenir la principal autora, que va passar a disposició judicial l'endemà.