Detinguda una dona a Roquetes (Tarragona) per realitzar pintades i col·locar adhesius xenòfobs

TARRAGONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 28 anys a Roquetes (Tarragona) com a presumpta autora d'un delicte d'odi i discriminació i un altre de danys, després de ser investigada per realitzar pintades i col·locar adhesius de caràcter xenòfob dirigits, principalment, contra la comunitat musulmana, informa un comunicat del cos.
La investigació de la Comissaria General d'Informació, en col·laboració amb la Policia Local de Roquetes i tutelada pel Tribunal d'Instància de Tortosa, va començar arran d'uns fets ocorreguts a l'abril, quan l'arrestada va realitzar la majoria d'aquestes accions en un parc infantil de la localitat.
Durant l'escorcoll al domicili de la detinguda es van intervenir diversos indicis que evidenciaren la seva vinculació amb la ideologia nacionalsocialista, així com la seva pertinença a l'organització Núcleo Nacional, després de la qual cosa va passar a disposició judicial el passat 9 de maig.