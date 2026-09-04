Detinguda una dona per la seva presumpta relació amb la mort d'un nadó a Sant Adrià

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous una dona presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha informat el cos policial en un comunicat aquest divendres.
Els fets que van motivar la detenció es van produir aquest dimecres, 2 de setembre, quan una dona encarregada de la neteja d'un edifici va trobar sang al replà provinent d'una bossa d'escombraries, a l'interior de la qual hi havia el cos sense vida del bebè.
Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de la Divisió d'Investigació Criminal del cos policial, que s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies d'aquests fets.