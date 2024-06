Detinguda una dona per robatoris amb violència a domicilis de gent gran

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona amb 24 antecedents delictius després de cometre 7 furts amb violència a cases de gent gran a Barcelona, informen en un comunicat aquest dijous.

Els agents van detenir la presumpta delinqüent el passat 7 de juny en un operatiu al districte de Sant Martí (Barcelona) on la dona cometia la majoria dels furts.

La suposada lladre trucava a la porta de les víctimes demanant diners per als seus fills i si es trobava un home gran l'atacava per prendre-li qualsevol objecte de valor: especialment buscava or o diners en efectiu.

A més del districte de Sant Martí (Barcelona) la dona també va cometre robatoris amb violència a Sant Adrià de Besós (Barcelona) on va fer servir una xeringa per amenaçar.

Les víctimes eren d'edat avançada: un home de 83 anys, una dona de 82, una de 80 i dues de 78 eren les de més edat en un total de set persones assaltades per la suposada autora dels robatoris que des del 9 de juny està a disposició del jutjat de guàrdia de Badalona (Barcelona).