Detinguda una dona per dirigir un punt de venda de cocaïna "molt actiu" a Palafrugell (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 18 de febrer una dona de 60 anys per presumptament dirigir un punt de venda de cocaïna "molt actiu" situat en un domicili de Palafrugell (Girona), informen en un comunicat aquest divendres.
Després de diversos avisos ciutadans i la tasca de la Unitat d'Investigació, es va dur a terme una entrada i escorcoll amb el suport de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), en què van trobar una peça d'haixix de 98 grams i dues roques de cocaïna de 70, a més de 104 grams d'un polsim gris.
A més a més, també van localitzar tres tauletes electròniques i cinc portàtils, una pistola d'aire comprimit, 10 telèfons mòbils, cadenes d'or i dos rellotges, a banda d'una bicicleta, que es va poder constatar que era robada d'una escola de Pals (Girona) el 15 de gener.
Altres objectes de l'interior també constaven robats, com ara dos dels portàtils.
La detinguda, amb antecedents, serà citada pròximament a declarar davant el jutge i la investigació no està tancada, ja que no es descarten més detencions.