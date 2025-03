Detinguda una dona per apunyalar la seva exparella a Alcanar (Tarragona) i deixar-lo ferit greu

L'autora tenia una ordre d'allunyament de l'home

TARRAGONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 47 anys per presumptament apunyalar la seva exparella de 37 a Alcanar (Tarragona) i deixar-lo ferit greu, segons han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press aquest dijous.

Els fets van tenir lloc dimecres cap a les 23 hores i hi van anar els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els quals van avisar els agents que estaven atenent un home que presentava una ganivetada al costat esquerre, entre les costelles.

La víctima va ser traslladada al centre d'atenció mèdica (CAP) del municipi, on agents de la policia catalana van provar de prendre-li declaració, però l'home es va mostrar contrari a col·laborar i no va voler explicar què li havia passat.

Al domicili de la víctima van localitzar una dona que va reconèixer que ella i la seva exparella havien consumit alcohol i drogues i, després d'una discussió, el va apunyalar, i durant l'escorcoll van trobar la navalla amb la qual li va produir les ferides.

Les mateixes fonts han explicat que la dona té una ordre d'allunyament de l'home, tot i que resideixen al mateix domicili.

GREU "PERÒ ESTABLE"

Hores més tard, l'home ha estat intervingut i traslladat fins a l'Hospital Sant Pau de Barcelona en estat greu "però estable".

Per aquests fets, la dona ha estat detinguda per homicidi dolós en grau de temptativa i per trencament d'ordre judicial.