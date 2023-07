Detinguda una dona per 28 presumptes estafes digitals a Cambrils (Tarragona)

TARRAGONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut a Cambrils (Tarragona) una dona per 28 presumptes delictes d'estafa, apropiació indeguda, usurpació d'estat civil i organització criminal, segons un comunicat d'aquest dijous.

A través d'un lloc web, la detinguda actuava com a responsable d'una organització que s'anunciava com una empresa de reunificació de préstecs per atreure persones necessitades de liquiditat.

Les persones que després de visitar el portal decidien comptar amb els seus serveis, contactaven amb la detinguda que els indicava com guanyar diners de manera "eficaç i ràpida" a través de la compra d'un vehicle mitjançant finançament.

La víctima aportava la documentació necessària per engegar els tràmits de compra i finançament del cotxe i un cop concedit el finançament, la detinguda venia immediatament el vehicle a compradors d'Alemanya, Bèlgica i França que desconeixien la trama.

Ja amb els diners, la presumpta estafadora indicava a la víctima que li transferiria l'import de la venda i que es quedaria amb una comissió pactada, però els diners no es transferien, l'organització es quedava amb tots els beneficis i deixava la víctima "ancorada" en el finançament.

DETENCIÓ

Al llarg d'aquest any s'han multiplicat els requeriments de diverses Autoritats Judicials contra la detinguda, per això no sortia pràcticament al carrer i canviava sovint de domicili juntament amb el seu marit i el seu fill.

El dia de la detenció, la Guàrdia Civil va confiscar diversos efectes com el vehicle de la família i documentació relacionada amb els il·lícits i també va investigar el seu marit pels mateixos fets, deixant un total de 12 persones de l'organització detingudes o investigades.