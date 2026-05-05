Detinguda una dona pel presumpte assassinat de la seva parella a Salt (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a una dona de 31 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home a Salt (Girona) aquest dilluns a la tarda.
La detenció va tenir lloc entorn de les 15:55 hores del dilluns, quan una dona es va presentar en dependències policials per informar que havia matat a la seva parella al domicili de tots dos i, després de desplaçar-se agents de la policia catalana fins al lloc dels fets, van localitzar el cos d'un home sense vida que presentava signes de violència, informen en un comunicat.
S'ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que la magistrada de la plaça 4 d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Girona ha practicat l'aixecament del cadàver i s'ha fet càrrec de la investigació.
No consten antecedents violents entre tots dos i la causa queda secreta.