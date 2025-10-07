Detinguda una dona a Mollerussa (Lleida) per robar joies a la casa on treballava

LLEIDA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Mollerussa (Lleida) una dona de 57 anys per presumptament robar joies i monedes d'or per un valor de 9.000 euros a la casa on exercia de treballadora domèstica, i també un altre home de 64 per encobriment, informen en un comunicat aquest dimarts.
La dona, arrestada dijous passat, estava relacionada amb un altre robatori similar el 2022, en aquest cas en una casa on només va treballar dos dies, en què va robar el material i el va vendre a un joier de la mateixa comarca.
Els familiars de la víctima van sospitar d'ella des d'un primer moment, però com que ella i el seu marit els van intimidar no ho van denunciar, però finalment els Mossos l'han arrestat i ja ha prestat declaració davant el jutge, mentre que la detenció del joier ha quedat sense efecte després d'haver declarat a comissaria i s'haurà de personar davant el jutge quan sigui requerit.