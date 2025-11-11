Detinguda una dona a Girona per robar joies valorades en 800 euros a dues botigues de Girona

GIRONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 de novembre una dona de 23 anys i van denunciar penalment la seva mare de 57 anys per presumptament robar joies a dues botigues del Barri Vell de Girona valorades en uns 800 euros, informen en un comunicat aquest dimarts.
Els fets van tenir lloc el 2 de novembre quan totes dues van entrar en una joieria, es van interessar per uns anells i se'n van anar, la dependenta es va adonar que faltaven diverses peces, i després de revisar les càmeres, va observar com se les havien emportat.
Els mateixos fets es van produir aquella mateixa tarda en una altra joieria, per la qual cosa els Mossos van iniciar una investigació per identificar-ne les autores, que passaran a disposició judicial quan siguin requerides.