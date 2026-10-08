Detinguda una dona en un bar de Rubí (Barcelona) on presumptament venia drogues

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir a Rubí (Barcelona) el passat 1 d'octubre una dona de 27 anys en un bar de la localitat on presumptament es venia droga, informen en un comunicat aquest dijous.
La detenció es va produir després de la investigació d'un local on els agents van constatar diverses situacions compatibles amb el tràfic de drogues, per la qual cosa van dur a terme una entrada i un escorcoll el dia 1.
A l'interior s'hi va localitzar diversos objectes que s'utilitzaven per preparar substàncies com ara bàscules i bosses monodosi, i també 37 grams de cocaïna i petites quantitats d'haixix i marihuana, i la dona va passar a disposició judicial el dia 3.