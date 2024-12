Detinguda una dona de 69 anys per presumptament matar la seva parella al Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA 5 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la tarda una dona de 69 anys com a presumpta autora de la mort violenta de la seva parella al Vendrell (Tarragona).

Agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria del Vendrell han rebut un avís per part del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) després de dirigir-se a un domicili on hi havia una persona morta, informen els Mossos en un comunicat.

En arribar al domicili, la patrulla ha observat "indicis compatibles amb una mort violenta" i han activat la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Tarragona, que ha detingut la dona i ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.