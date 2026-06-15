Detinguda una cuidadora per retirar del banc 55.500 euros d'una dona gran de Premià (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 de juny una dona de 47 anys que treballava com a cuidadora d'una dona de més de 70 anys a Premià de Mar (Barcelona), a la qual li va robar la targeta bancària i va arribar a retirar 55.500 euros del seu compte bancari des del 2023, informen en un comunicat aquest dilluns.
Els fets es remunten al 2022, quan va començar com a cuidadora de la dona, si bé el 2024 van finalitzar la seva relació després d'ingressar en una residència, moment en el qual es va detectar que l'anterior cuidadora continuava fent extractes bancaris en efectiu de 500 i 900 amb la targeta i llibreta de la dona.
Així, es va comprovar que la detinguda va retirar del compte 55.500 euros des del 2023 fins a l'actualitat, i durant l'escorcoll es van localitzar documents bancaris, targetes i documents personals de la denunciant; finalment, va passar a disposició judicial acusada d'un delicte d'estafa agreujada.