Detinguda la conductora per la presumpta mort d'una altra que anava en patinet a Canovelles (Barcelona)

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir la conductora del cotxe que presumptament va matar la conductora d'un patinet a Canovelles (Barcelona) aquest dimecres després d'envestir-la i fer-la caure des d'un pont a la via C-352.

Fonts dels Mossos han informat a Europa Press que la conductora del cotxe va ser detinguda en donar positiu en THC en una primera prova toxicològica i, per tant, convertint l'homicidi per imprudència en greu, que en cas de no ser-ho no comportaria detenció.

L'arrestada, que passarà a disposició judicial aquest divendres, resta a l'espera dels resultats d'una segona prova toxicològica, que haurà de confirmar els resultats de la primera