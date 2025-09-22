Detinguda una conductora de 26 anys a Riudarenes per envestir una patrulla dels Mossos

GIRONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut una conductora de 26 anys per presumptament envestir una patrulla a Riudarenes (Girona) diumenge a la matinada, després d'una persecució per la C-56 quan els agents li van ordenar que s'aturés, han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat el diari 'Ara', els fets es van produir cap a les 5.30 hores, quan la dona va fugir en rebre senyals de la policia per aturar-se, i després de 18 quilòmetres de persecució, va acabar envestint un cotxe, del qual els agents van haver de saltar per evitar el xoc.
En acostar-se al vehicle accidentat per comprovar-ne l'estat, la dona va provar d'agredir els agents, i dins el cotxe tenia material relacionat amb droga, raó per la qual va quedar detinguda per conducció temerària, atemptat contra l'autoritat, resistència, desobediència i danys.