Detinguda a Blanes (Girona) per presumptament segrestar una menor a Holanda

GIRONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Blanes (Girona) ha detingut una dona amb un avís de cerca internacional de les autoritats holandeses pel presumpte segrest d'una menor a Holanda.

En un comunicat d'aquest dilluns, ha explicat que el segrest es va produir dimecres i que dijous els agents van rebre un comunicat de la Unitat de Coordinació Interpolicial en què s'informava dels fets i es facilitaven les dades de la presumpta autora i la víctima.

També van ser alertats que el vehicle anava cap a Barcelona, "per la qual cosa es va demanar la col·laboració policial perquè es comprovés si havia passat per aquí o encara estava al municipi", i la dona va ser detinguda a Blanes, mentre que la menor va passar a estar custodiada per protecció a la infància.