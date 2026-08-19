Detenen 7 vegades un home a la Costa Brava (Girona) per robatoris les primeres setmanes d'agost

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
GIRONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de L'Escala (Girona) han detingut fins a 7 vegades un home per cometre diferents robatoris en diversos municipis de la Costa Brava, explica la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.
Va ser detingut per última vegada després de robar un mòbil a la platja de Sant Pere Pescador, on la policia es va adonar que havia estat detingut 7 vegades més per furt en diverses platges de L'Escala (Girona) a l'agost, explica el cos policial en un comunicat.
El presumpte lladre, que va ser posat a disposició del Jutjat de Guàrdia de Figueres (Girona), també havia estat detingut en 2 ocasions per furt durant el mes de juliol.