Detenen a València una parella per presumpte homicidi d'un nadó a Santa Bàrbara (Tarragona)

TARRAGONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres al matí a l'Estació del Nord de València una parella pel presumpte homicidi d'un nadó a Santa Bàrbara (Tarragona), ha avançat 'Levante' i han confirmat fonts policials a Europa Press.
Els han detingut en rebre una requisitòria judicial del tribunal d'instància d'Amposta (Tarragona), que té una causa oberta després de la denúncia de la desaparició d'un nadó, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat.
Segons el mitjà esmentat, la denúncia la va presentar l'avi patern del nadó, que va assegurar davant de la policia que la seva nora li havia comunicat la defunció del nadó i l'havia enterrat a casa en una capsa de cartó.
Tant la Policia Nacional com els Mossos d'Esquadra busquen confirmar si existeix el nadó la desaparició del qual s'ha denunciat, ja que l'avi mai el va conèixer, mentre que sí que havia conegut anteriorment els altres 5 fills dels detinguts.
La investigació del cas la porten els Mossos d'Esquadra i la causa en el tribunal d'instància d'Amposta ha estat declarada secreta.