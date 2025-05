Detenen sis persones en un dispositiu contra robatoris amb patinets elèctrics a Barcelona

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van dur a terme aquest dijous un dispositiu de més de cinc hores contra els robatoris violents amb patinets elèctrics als districtes de Sant Martí, Ciutat Vella i l'Eixample que va acabar amb sis detinguts.

Dos han estat detinguts per presumpte robatori violent i intimidació, uns altres dos per delicte menys greu de danys i els últims dos tenien ordres de cerca i detenció, segons han informat aquest diumenge els Mossos a Europa Press.

Durant el dispositiu, els agents van denunciar cinc persones més per delictes de tinència o consum de drogues.

A més, van requisar onze patinets, cinc dels quals per impagaments de sancions administratives i els altres per no complir la normativa.

El dispositiu va comptar amb l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i en total va ser de 46 efectius policials: 31 dels Mossos i quinze de la Guàrdia Urbana.