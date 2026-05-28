Detenen quatre vegades en 10 dies dos germans per robatoris a Reus

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre vegades en 10 dies dos germans, de 24 i 33 anys, com a presumptes autors de robatoris amb força a Reus (Tarragona), ha informat el cos policial en un comunicat aquest dijous.
Entre els dies 15 i 18 de maig, dos desconeguts van accedir a un centre cívic de l'avinguda Barcelona després de forçar el pany de la porta principal, i el 24 de maig van tornar a actuar en un bar de l'avinguda Saragossa i en una escola situada al pas de la Boca de la Mina.
Els tres casos tenien similituds amb un altre que va tenir lloc el 17 de maig, en el qual una patrulla va detenir in fraganti els lladres durant un robatori amb força en un local de l'avinguda Doctor Vilaseca, del qual van intentar fugir amb diners en efectiu, un mòbil i productes cosmètics.
Els Mossos van constatar que el modus operandi, la descripció dels sospitosos i la franja horària eren els mateixos, i que les entrades per cometre els robatoris anaven acompanyades d'importants danys materials.
Per tot això, van determinar que els homes detinguts el 17 de maig eren els mateixos que havien comès els altres tres fets delictius: dos germans que en tan sols 10 dies havien estat detinguts fins a quatre ocasions i que acumulen un total de 10 antecedents policials.