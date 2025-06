Detenen quatre persones per robar a cases i amagar els objectes en una zona boscosa de Bellvitge (Barcelona)

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir aquest dimecres quatre homes com a presumptes membres d'un grup especialitzat en robatoris amb força en habitatges de diversos punts d'Espanya i que guardaven el que havien robat en una zona boscosa de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Als detinguts, de 35 a 46 anys i amb residència a Barcelona, se'ls atribueixen cinc robatoris a Ourense, Pontevedra, Valladolid i Madrid des de desembre, i s'han intervingut 5.000 euros en metàl·lic, joies, rellotges i altres objectes de l'amagatall, informen els Mossos aquest diumenge en un comunicat.

La investigació relaciona els detinguts, que ja han passat a disposició judicial, amb una dotzena més de fets, i el líder del grup tenia antecedents per delictes contra el patrimoni.

Presumptament, se n'anaven de Catalunya entre tres i cinc dies per delinquir i s'ocultaven en boscos pròxims a les zones on cometien els robatoris amb força, escalant per entrar en habitatges buits i circulant amb matrícules doblegades.

Quan tornaven a Barcelona guardaven els objectes robats en una zona boscosa per no tenir proves dels delictes a casa seva.