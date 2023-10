Detenen el presumpte autor de la mort violenta d'un home l'abril del 2022 a Lleida

LLEIDA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de la mort violenta d'un home la matinada del 10 d'abril del 2022 a Lleida, informen en un comunicat aquest dimecres.

La policia va rebre aquell dia l'avís que hi havia una persona "inconscient amb signes de violència a la via pública" i la víctima va ser traslladada molt greu a un centre hospitalari, on va morir poc després.

Els agents han localitzat i detingut el presumpte autor dels fets, un home de 22 anys que passarà a disposició judicial els pròxims dies.