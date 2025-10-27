Detenen una parella a les festes de Girona aquest dissabte per furtar 5 mòbils d'alta gamma

GIRONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Equadra van detenir dissabte a la nit a Girona una parella, una dona de 29 anys i un home de 36, com a presumptes autors d'un delicte de furt de cinc mòbils d'alta gamma a la zona de barraques de les festes de Sant Narcís.
La policia va rebre l'avís que havien furtat diversos mòbils i es van desplaçar a la zona, on va localitzar la parella amb actitud sospitosa, informen els Mossos en un comunicat aquest dilluns.
Durant l'escorcoll a l'home van trobar cinc mòbils, un a la butxaca dels pantalons, dos amagats a la cintura i dos més ocults als genitals, i també duia tres targetes de crèdit i 350 euros en efectiu.
Les víctimes van recuperar els mòbils d'alta gamma, valorats entre 700 i 1.000 euros i les targetes de crèdit sostretes.
Els detinguts, ella amb antecedents previs pels mateixos delictes, van passar el 26 d'octubre a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.