Detenen Morad per trencar l'ordre d'allunyament al seu padrastre a l'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha detingut aquest dijous a la matinada el raper Morad per presumptament infringir una ordre d'allunyament que li impedeix acostar-se a menys de 500 metres del seu padrastre, segons va dictaminar un jutjat.
Fonts consultades per Europa Press han explicat que el raper va aparcar el cotxe en una zona on el padrastre tenia llogada una habitació, però que no era el seu domicili habitual.
Les mateixes fonts han afegit que el padrastre va denunciar Morad per amenaces després que el raper "defensés" la seva mare d'un presumpte cas de violència de gènere per part de la seva parella.
Així, el padrastre va trucar a la Guàrdia Urbana en veure el seu cotxe aparcat prop de l'habitació que tenia llogada a l'Hospitalet.
Finalment, està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores.