Detenen a un menor per la mort d'un jove de 18 anys a Tàrrega (Lleida) després d'una baralla

LLEIDA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dijous a un menor per la seva presumpta relació amb la mort d'un jove de 18 anys a Tàrrega (Lleida) després d'una baralla.
Segons han informat en un comunicat, sobre la 1 del matí s'ha produït una baralla on el jove detingut ha agredit presumptament i "greument" a un altre jove.
L'agredit ha mort a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida hores després de ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent ha assumit la investigació del cas.