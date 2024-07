Detenen a Madrid el presumpte autor de l'enviament de falsos explosius a museus catalans

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Nacional, ha detingut a Madrid un home de 60 anys com a presumpte autor de 6 enviaments de falsos artefactes explosius a 3 museus catalans del 25 al 30 de gener, informa la policia catalana aquest dissabte en un comunicat.

El detingut feia paquets postals amb peces metàl·liques i dissolvents per simular olors, repintava i encintava l'embalatge per simular artefactes, i feia servir com a remitent el nom de l'assassí en sèrie nord-americà Richard Trenton Chase 'Vampir de Sacramento', condemnat a mort el 1980.

Adreçava els paquets a càrrecs dels museus, de manera que es paralitzava l'activitat per activar els Tedax de Mossos.

La col·laboració entre cossos policials i agents de la Policia Nacional va aconseguir situar-lo i interceptar un paquet similar enviat a una adreça d'Alemanya, que correspon amb la seu d'una organització juvenil nacionalista d'extrema dreta.

El 18 de juny, en un dispositiu de Mossos amb Policia Nacional, el van detenir en el seu pis de Madrid, on van intervenir documentació i material elaborat pel detingut, similar al dels paquets enviats, i l'home va passar a disposició judicial el 20 de juny.

'OUTSIDER ART'

Els paquets incloïen reivindicacions basades a l'estil 'Outsider art', que, segons manuscrits del detingut, "és la que es produeix fora dels corrents dominants de l'art occidental contemporani".

Aquests manuscrits afegeixen textualment que els autors d'aquest estil són autodidactes, visionaris sense formació acadèmica, solitaris i excèntrics, artistes populars, pacients psiquiàtrics, criminals i altres figures marginals "que se situen més enllà dels encotillats límits de la societat i el mercat de l'art".