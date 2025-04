Detenen a l'AP-7 a Constantí (Tarragona) un home amb el cadàver d'una dona al maleter

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a l'AP-7 a Constantí (Tarragona) un home de 43 anys per un presumpte homicidi després de confessar-los que duia el cadàver d'una dona al maleter, informen aquest dissabte en un comunicat.

A les 18.12, una patrulla de suport a una grua va veure com un vehicle s'aturava, el conductor baixava i es dirigia a ells per dir-los que duia el cos al cotxe, per la qual cosa el van detenir un cop comprovat.

El cas està sota secret d'actuacions i l'investiga la Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona.